В Липецкой области составили фоторобот насильника 19-летней студентки

Следственный комитет по Липецкой области составил фоторобот преступника, изнасиловавшего 19-летнюю студентку, сообщает пресс-служба органа.

Как выяснили следователи, 25 октября 2020 года на улице Полиграфической в Липецке неизвестный напал на девушку. Мужчина подошел сзади и схватил студентку за шею, а после потащил ее в овраг. Там он изнасиловал свою жертву, а после похитил из ее сумки 1 000 рублей. После произошедшего девушка написала заявление в полицию.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственный действия сексуального характера», «Грабеж», — говорится в сообщении.

Со слов девушки был составлен фоторобот нападавшего. На вид ему 30 — 35 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темные вязаную шапку и куртку до пояса.

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Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого, сообщить в следственные органы или полицию по телефонам: 8 (4742) 34 36 09 или 02.