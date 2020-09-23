В Липецкой области молодой любовник убил пенсионерку

В Липецке стартовал судебный процесс по обвинению 36-летнего мужчины в убийстве своей 66-летней любовницы, сообщает «Липецкмедиа».

В 2017 году Андрей Семилетенко познакомился с липчанкой Валентиной. У женщины уже были дети, но уже жили отдельно от матери. Познакомились они в магазине, где оба и работали. Через короткое время Валентина сама предложила молодому человеку переехать к ней жить.

Дети женщины категорически были против выбора своей матери, но не могли ничего делать. Поэтом Валентина и Андрей начали жить вместе в квартире пенсионерки.

История любви прервалась в 2018 году, когда женщина лежала в больнице. После выздоровления она вернулась домой и обнаружила, что из квартиры пропали золотые украшения. Пенсионерка сразу же заподозрила своего сожителя, и тот признался в краже. По его словам, ему срочно понадобились деньги, поэтому он заложил украшения в ломбард. Тогда женщина решила простить возлюбленного и не обращаться в полицию.

Она все еще надеялась, что молодой любовник выкупит ее украшения, однако со временем начали пропадать не только украшения, но и деньги. Спустя полгода Валентина решила все-таки обратиться в полицию. В заявлении значилось, что в общей сложности мужчина похитил из квартиры пенсионерки 45 000 рублей и золотые украшения на сумму свыше 100 000 рублей.

Когда Андрей Семилетко понял, что ему грозит срок, то решил пойти на крайние меры. 19 июля 2019 года он убил свою сожительницу прямо у нее в квартире на улице Союзной. Мужчина был настолько разъярен, что нанес женщине пять ударов кухонным ножом. В результате пенсионерка скончалась на месте.

Тогда преступник решил скрыть свое преступление: он вымыл полы, забрал орудие убийства и закрыл за собой дверь на ключ. Дочь Валентина спустя сутки забеспокоилась молчанием от своей родительницы, поэтому попросила соседей проверить женщину. К счастью, у них были запасные ключи.

Когда сосед зашел в квартиру Валентины, то обнаружил там лежащую в крови женщину. Подозрение сразу же пало на ее сожителя.

Семилетко отрицал убийство своей сожительницы, однако полиграф показал, что мужчина врет. Кроме того, подозреваемый страдает от алкогольной зависимости, а ранее уже привлекался к уголовным и административным делам.