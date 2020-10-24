В Липецке скончался 12-летний мальчик с 80% ожогами тела

23 октября скончался 12-летний мальчик, который случайно облил себя бензином и получил ожоги 80% тела, сообщает иеромонах Венедикт на своей странице в Facebook.

По словам священника, мальчик скончался поздней ночью около 22:30. За его жизнь врачи боролись более полутора месяца, но спасти ребенка так и не удалось.

— К сожалению, повреждения были очень серьезные и открытые. Скорее всего, организм Даниила не справился с бактериальной и вирусной средой после многочисленных перевязок и пластических операций, — написал иеромонах.

Напомним, трагедия произошла 4 сентября в Липецкой области. 12-летний мальчик во время игры со сверстниками случайно облил себя бензином и подошел к костру. В результате его одежда мгновенно запылала, а ребенок получил ожоги 80% тела.

Тогда его отправили в Нижегородский федеральный детский ожоговый центр, где ему даже ампутировали пальцы левой руки.