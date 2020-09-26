В Липецке главный бухгалтер украла на работе 250 000 рублей

В Липецке закончилось расследование дела по обвинению 40-летней женщины в присвоении себе денег организации, в которой она работала. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВМД.

Сотрудники следственного комитета установили, что в 2019 году женщина работала в местной организации главным бухгалтером. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, совершение финансовых операций с денежной наличностью. В апреле того года 40-летний специалист, видимо, не смогла удержаться при виде большой суммы денег и решила присвоить 250 000 рублей.

Женщина решила украсть не целую сумму разом, а брать по чуть-чуть. А для того, чтобы никто не догадался о ее махинациях, злоумышленница предоставляла директору поддельные кассовые ордеры о расходовании тех средств, что крала.

Спустя какое-то время директор организации все-таки догадался, что его обворовывают. После этого он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

— В настоящее время уголовное дело направили в суд. Женщине может грозить лишение свободы на срок до шести лет, — говорится в сообщении.