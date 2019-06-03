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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 09:56 | Просмотров:

В Ленобласти лжеэлектрик избил и ограбил старика

Правоохранительные органы ведут розыск жителя Ленобласти, который избил и ограбил пенсионера. Инцидент произошел на Международном проспекте в городе Отрадное.

В воскресенье, 2 июня, в полицию обратился 87-летний. По его словам, в его дом под видом оказания услуг по замене электропроводки проник злоумышленник. Сообщается, что он избил старика тростью, после чего похитил 70 тысяч рублей и скрылся, пишет портал «Мойка78».

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.

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