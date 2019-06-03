В Ленобласти лжеэлектрик избил и ограбил старика

Правоохранительные органы ведут розыск жителя Ленобласти, который избил и ограбил пенсионера. Инцидент произошел на Международном проспекте в городе Отрадное.

В воскресенье, 2 июня, в полицию обратился 87-летний. По его словам, в его дом под видом оказания услуг по замене электропроводки проник злоумышленник. Сообщается, что он избил старика тростью, после чего похитил 70 тысяч рублей и скрылся, пишет портал «Мойка78 ».

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.