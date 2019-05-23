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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 10:45 | Просмотров:

В Ленобласти избили сковородой и ограбили директора автосалона

Вечером 22 мая неизвестные ограбили генерального директора компании «Тихвин моторс». ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленобласти.

Примерно в 20:00 четыре злоумышленника ворвались в частный дом директора автосалона, располагающийся на улице Западной в деревне Астрачи. Мужчины стали угрожать 53-летнему мужчине, его33-летней супруге и 6-летнему сыну, используя пистолеты с глушителями. После чего связали жертв. Затем нападавшие избили бизнесмена сковородой. Удары наносились по голове пострадавшего.

Добычей преступников стали 2,7 тысячи долларов из кошелька супруги потерпевшего, 7 тысяч рублей, а также два смартфона IPhone 7. По факту совершенного разбоя уже возбудили уголовное дело. Ведется расследование и розыск нападавших, сообщает 78.ру.

Фото из открытых источников

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