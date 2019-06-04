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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 07:44 | Просмотров:

В Кузбассе осужден виновник аварии с шестью погибшими

Чебулинский районный суд вынес приговор в отношении водителя автобуса из Красноярского края. Он был признан виновным в аварии, в результате которой погибли шесть человек.

Инцидент произошел 23 февраля прошлого года на территории Чебулинского района в Кузбассе. Известно, что автолюбитель превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, где он врезался грузовик, пишет РИА «Новости».

Мужчина осужден на пять лет заключения в колонии-поселении, также два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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