В Кузбассе осужден виновник аварии с шестью погибшими

Чебулинский районный суд вынес приговор в отношении водителя автобуса из Красноярского края. Он был признан виновным в аварии, в результате которой погибли шесть человек.

Инцидент произошел 23 февраля прошлого года на территории Чебулинского района в Кузбассе. Известно, что автолюбитель превысил скорость. В результате автобус вынесло на встречную полосу, где он врезался грузовик, пишет РИА «Новости» .

Мужчина осужден на пять лет заключения в колонии-поселении, также два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.