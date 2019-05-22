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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 06:03 | Просмотров:

В Кузбассе мужчина убил пристававшую к нему тетю

Правоохранительные органы задержали 31-летнего жителя Междуреченска, который подозревается в убийстве.

Инцидент произошел в январе. По предварительной версии, мужчина находился у себя дома в компании матери и ее 59-летней сестры. Во время застолья ему показалось, что тетя оказывает в его сторону знаки внимания, пишет портал «Комсомольская правда».

После того, как мать ушла спать, подозреваемый схватил нож и нанес женщине множество ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Отметим, что племянник признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело передано в суд.

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