В Кузбассе мужчина убил пристававшую к нему тетю

Правоохранительные органы задержали 31-летнего жителя Междуреченска, который подозревается в убийстве.

Инцидент произошел в январе. По предварительной версии, мужчина находился у себя дома в компании матери и ее 59-летней сестры. Во время застолья ему показалось, что тетя оказывает в его сторону знаки внимания, пишет портал «Комсомольская правда».

После того, как мать ушла спать, подозреваемый схватил нож и нанес женщине множество ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Отметим, что племянник признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело передано в суд.