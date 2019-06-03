В Кузбассе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Вечером в воскресенье, 2 июня, в селе Атаманово Новокузнецкого района произошла трагедия. Речь идет о пожаре в одном из домов на улице Центральной.

Сообщается, что на место происшествия прибыли 13 человек и четыре единицы техники. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Как пишет портал «Комсомольская правда », в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причину гибели человека.