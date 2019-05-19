В Кургане автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Вечером в пятницу, 17 мая, на улице Гоголя в Кургане произошла серьезная авария, в которой пострадала местная жительница.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ-32054» совершил наезд на женщину 1974 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена во вторую городскую больницу города с тяжелыми травмами, пишет портал «45.ru».

Отметим, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.