В Крыму электропоезд задавил насмерть мужчину

Мужчина погиб в результате наезда электропоезда на перегоне станций Новофедоровка – Кировское. Пожилой житель Крыма не смог выжить после столкновения с составом.

Известно, что управлявший электричкой машинист Джанкой – Керчь совершил наезд на 73-летнего мужчину, который является жителем поселка городского типа Кировское. 300-тонный электропоезд причинил потерпевшему страшные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Теперь по факту произошедшего ведется проверка. Правоохранители выясняют детали ЧП, сообщает Новый Крым .