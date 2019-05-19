В Краснодарском крае под колесами поезда погиб мужчина

Вечером в субботу, 18 мая, на железнодорожном перегоне Гончарка – Белореченская в Краснодарском крае произошла трагедия.

По словам машиниста электропоезда «Армавир – Белореченская», он заметил мужчину в зоне повышенной опасности. Несмотря на то, что мужчина применил экстренное торможение, ему не удалось избежать столкновения. От полученных травм пешеход скончался на месте, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что в настоящее время устанавливается личность погибшего. По данному факту проводится проверка.