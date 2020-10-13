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Новости мираПроисшествия

В Краснодарском крае мужчина убил своего новорожденного ребенка и его мать

Елена Лобанова

В Краснодарском крае мужчина убил своего полуторамесячного ребенка и его мать, сообщает региональная прокуратура. 

Следствие установило, что вечером 10 октября мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе разбирательств он схватил своего полуторамесячного ребенка за ногу и ударил его головой об стену.  В результате малыш скончался на месте. 

Преступник не остановился на сделанном и взялся за свою сожительницу. После убийства ребенка, мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил женщину в спину. Из-за полученных травм она также скончалась на месте происшествия. 

Следственным комитетом по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». 

— Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

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