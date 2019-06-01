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¼ финала Рязанской лиги МС КВН

Участвуют команды из Рязани, Москвы, Симферополя, Егорьевска, Луховиц, Видное. Дворец Молодежи 5, 6 июня 19.00

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Семья Яницких: Участие в фестивале «Во!СемьЯ!» – наша замечательная традиция!

РИА «7 новостей» поздравляет своих читателей со всеми наступившими и предстоящими праздниками. В мае их бывает особенно много, и об одном мы...
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