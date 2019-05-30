В Кировской области пьяный сын зарезал отца

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Яранска. Он подозревается в убийстве отца.

Тело 62-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в ночь на четверг, 30 мая. По предварительной версии, родственники распивали спиртное. В какой-то момент они поссорились. Сын схватил нож и ударил отца им в шею. От полученных травм пенсионер скончался на месте, пишет портал «Первоисточник ».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.