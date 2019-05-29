В Кировской области отец истязал трех детей

Перед судом предстанет житель 38-летний житель Фаленского района, который обвиняется в систематическом избиении своих детей в возрасте двух пяти и шести лет.

По версии следствия, с июля 2018 по март 2019 года мужчина регулярно поднимал руку на малышей. Кроме того, он унижал их и не оказывал надлежащего ухода, пишет портал «Регион Online».

Обвиняемый свою вину признал и дал соответствующие показания. В настоящее время дети находятся с мамой.

Следователи собрали всю доказательную базу, чтобы передать дело для рассмотрения по существу.