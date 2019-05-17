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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 21:27 | Просмотров:

В Карелии мужчину обвиняют в гибели пенсионерки

Жителю Беломорска (Республика Карелия) грозит тюремное наказание за причинение смерти по неосторожности. Преступление было совершено в марте 2019 года.

Согласно данным правоохранителей, трагический инцидент, закончившийся смертью пожилой женщины произошел в жилом доме после того, как мужчина заложил в протопленную печь дрова и не открыл заслонку дымохода, чтобы убедиться в отсутствии углей. Затем он покинул жилище, а вернувшись домой, понял, что квартира сильно задымлена. В соседней комнате лежала мертвая 72-летняя родственница его возлюбленной. Женщина не смогла выбраться из западни, так как у нее не было способности к самостоятельному передвижению.

Вина жителя Карелии доказана. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает КарелИнформ.

Фото из открытых источников

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