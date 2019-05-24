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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 22:12 | Просмотров:

В Карелии мужчина задушил ремнем свою жену

Житель Карелии приревновал свою жену и решил расправиться с ней. Для совершения преступления мужчина, проживающий в поселке Лендеры Муезерского районе, выбрал ремень.

Убийца набросился на свою супругу 23 декабря 2018 года. В момент нападения на жену злоумышленник был пьян, а его вторая половинка спала, не зная о намерениях мужа. В итоге сельчанин задушил женщину.

После совершения жестокой расправы жителя Карелии арестовали. Его вина была доказана во время расследования уголовного дела. Теперь мужчину ждет суд и наказание до 15 лет тюремного заключения, сообщает КарелИнформ.

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