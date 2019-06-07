В Карачаево-Черкесии боец Росгвардии спас тонущего мужчину

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике отметился героическим поступком.

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска. Сообщается, что возле воды страж порядка услышал крики о помощи. Он бросился воду, вытащил утопающего молодого человека на берег и оказал ему доврачебную помощь, пишет РИА «Карачаево-Черкесия» .

За спасение утопавшего сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике будет представлен к награде.