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Новости мира Происшествия 7 июня 2019 06:52 | Просмотров:

В Карачаево-Черкесии боец Росгвардии спас тонущего мужчину

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике отметился героическим поступком.

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска. Сообщается, что возле воды страж порядка услышал крики о помощи. Он бросился воду, вытащил утопающего молодого человека на берег и оказал ему доврачебную помощь, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

За спасение утопавшего сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике будет представлен к награде.

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