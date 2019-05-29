В Калужской области осудили членов ОПГ, напавших на дом предпринимателей







Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении пяти граждан Таджикистана. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное организованной преступной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и пп. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствием и судом установлено, что члены организованной преступной группы, состоящей из девяти граждан Таджикистана, вступили в сговор на совершение разбойного нападения на дом супругов-предпринимателей в селе Учхоз Дзержинского района Калужской области. Ночью 10 июля 2017 года на двух автомашинах соучастники приехали в село Учхоз и пробрались на территорию частного домовладения. Налетчики взломали балконную дверь дома, проникли внутрь и подвергли избиению проживающих в доме супругов и угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападавших, остававшихся на улице. Из дома члены преступной группы похитили 400 тысяч рублей, затем скрылись на автомашинах. В результате нападения женщине-предпринимателю причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу – вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Сразу после получения сообщения о нападении организован комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В результате проведенной работы при активном содействии оперативных служб УМВД России по Калужской области и ГУУР МВД России личности всех участников группы были установлены. Все они приехали на заработки в Москву. Следователи установили, что один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз в Калужской области, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке было организовано нападение на дом потерпевших. Этот подсудимый был задержан в Калуге, местонахождения еще четверых нападавших было установлено в Москве.

По уголовному делу было проведено около 30 различных судебных экспертиз, в том числе генетическая, которая показала, что биологические следы на медицинских масках, которые налетчики использовали для конспирации и оставили около дома, происходят от задержанных лиц.

Приговором суда членам преступной группы, совершившим разбойное нападение, назначены наказания от 9 до 12 лет лишения свободы, соучастнику, совершившему убийство, – 14,5 лет лишения свободы, и штрафа в размере от 80 до 120 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с преступников будет взыскано более 4,5 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Личности остальных участников преступной группы, которые, согласно материалам следствия, участвовали в совершении преступлений, установлены, данные лица находятся в розыске.