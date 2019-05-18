В Ижевске осудили насильника беременной женщины и подростка

Суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Ижевска, который был признан виновным в изнасиловании беременной женщины и 14-летней девочки.

Выяснилось, что в ноябре 2017 года злоумышленник напал на своих жертв в лесопосадке возле ТРЦ «Столица». Он угрожал им убийством, а после надругался над ними. Как пишет портал «Комсомольская правда», подсудимый не признал свою вину и даже выдвинул всевозможные алиби.

Отметим, что мужчину признали мужчину невменяемым, у него обнаружено психическое расстройство. Ему назначено принудительное лечение в психиатрической больнице.