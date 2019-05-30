В Иванове избили и ограбили 80-летнюю пенсионерку

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Иванова. Они обвиняются в разбойном нападении.

Сообщается, что они напали на 80-летнюю пенсионерку. Злоумышленники избили палкой женщину палкой, после чего отобрали у нее пакет с двумя городскими булками и апельсинами, пишет портал «RuNews24 ».

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личности преступников. Ими оказались двое уголовников, которые не так давно отбывали наказания за другое преступление.