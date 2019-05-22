В Иркутской области малограмотная мошенница похитила 2 миллиона рублей

Суд города Усолье-Сибирское вынес приговор в отношении 33-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, женщина разместила объявление от имени сотрудника банка в социальной сети «Друг Вокруг». Она предлагала онлайн-кредиты на выгодных условиях. Злоумышленница общалась по телефону с клиентами, которые бездумно выкладывали номера карт и пароли.

Как пишет портал «Регион Online», женщина присвоила себе 2 280 000 рублей. Стоит отметить, что талантливая аферистка имела за плечами всего один класс школьного образования. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.