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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 07:32 | Просмотров:

В Иркутской области малограмотная мошенница похитила 2 миллиона рублей

Суд города Усолье-Сибирское вынес приговор в отношении 33-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, женщина разместила объявление от имени сотрудника банка в социальной сети «Друг Вокруг». Она предлагала онлайн-кредиты на выгодных условиях. Злоумышленница общалась по телефону с клиентами, которые бездумно выкладывали номера карт и пароли.

Как пишет портал «Регион Online», женщина присвоила себе 2 280 000 рублей. Стоит отметить, что талантливая аферистка имела за плечами всего один класс школьного образования. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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