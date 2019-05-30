В Хакасии ведутся поиски двух пропавших подростков

В понедельник, 27 мая, в селе Шира в Хакасии потерялись 15-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Первый подросток – Леонид Радионов. Его рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. На нем была серая куртка, темно-синие штаны, сине-красные кроссовки.

Второго подростка зовут Юлия Филимоненко. Ее рост 155 сантиметров, худощавого телосложения. Темно-русые волосы, глаза зеленые. Она была одета в коричневую ветровку, синие джинсы, серые мокасины.

Как пишет портал «Хакасия », неравнодушные могут поделиться информация о местонахождении ребят по телефонам: 8(39035) 9-12-68 либо 89831953554 – полиция.