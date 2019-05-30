Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 30 мая 2019 21:44 | Просмотров:

В Хакасии ведутся поиски двух пропавших подростков

В понедельник, 27 мая, в селе Шира в Хакасии потерялись 15-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Первый подросток – Леонид Радионов. Его рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. На нем была серая куртка, темно-синие штаны, сине-красные кроссовки.

Второго подростка зовут Юлия Филимоненко. Ее рост 155 сантиметров, худощавого телосложения. Темно-русые волосы, глаза зеленые. Она была одета в коричневую ветровку, синие джинсы, серые мокасины.

Как пишет портал «Хакасия», неравнодушные могут поделиться информация о местонахождении ребят по телефонам: 8(39035) 9-12-68 либо 89831953554 – полиция.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

6.7K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.6K
30 мая 14:11

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.5K
30 мая 10:14

Как обезопасить урожай клубники?
1.2K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
1.2K
29 мая 16:40

В Рязани открылась новая школа искусств
1.0K
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
975
29 мая 06:43

Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
858
29 мая 12:25

Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка
827
30 мая 09:01

Рязанцев приглашают очистить Борковской карьер
772
30 мая 11:55

В Рязани закапывают траншею от озера Дикая утка
Вверх