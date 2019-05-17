В Хакасии мужчина 3 года насиловал свою дочь

38-летний житель Бейского района республики Хакасии является фигурантом уголовного дела. Причиной для начала делопроизводства стала информация о том, что мужчина несколько лет насиловал собственную дочь.

Следователи выяснили, что, начиная с февраля 2016 года и заканчивая августом 2018 года, подозреваемый три раза наругался над своей 14-летней дочерью.

Кроме того, он совершил в отношении девочки покушение на осуществление других действий сексуального характера. Преступления были совершены отцом-насильником дома.

Отметим, что обвиняемый в изнасилованиях мужчина свою вину в совершении преступления не признал. А сотрудники МВД по Бейскому району РХ преступления могли предотвратить, но не сделали этого. Расследование происшествия продолжается, сообщает Инфореактор.

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