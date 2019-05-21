В Хакасии девушку осудили за смерть маленького сына при пожаре

27-летнюю жительницу Хакасии осудили за гибель ее малолетнего сына. Мальчик, которому на момент трагедии был всего 1 год и 11 месяцев, погиб во время пожара.

Погибший ребенок, его старшая сестра и родители проживали в частном доме в Бейском районе региона. 23 января 2019 года 27-летняя осужденная закрыла входную дверь дома на замок и отправилась забирать дочь из детского сада. При этом маленький сын остался в одиночестве, в то время, как в доме топилась печь. Позднее соседка 27-летней девушки заметила валящий из дома знакомой дым и вызвала спасателей. Огнеборцы прибыли и стали тушить пожар, после которого нашли в здании труп маленького ребенка. Установлено, что смерть малолетнего жителя Хакасии наступила от острого отравления окисью углерода.

По факту трагедии было проведено расследование, которое помогло установить, что возгорание в доме произошло после того, как из топки печи или зольника выпали горючие материалы. После этого на 27-летнюю маму двоих детей было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По итогам судебного заседания женщине были назначены исправительные работы сроком на 8 месяцев с испытательным сроком 1 год, сообщает Красноярск Медиа.

Фото из открытых источников