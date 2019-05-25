В Хакасии 18-летний парень будет наказан за интимную связь с ребенком

Юноша, проживающий в Алтайском районе республики Хакасия, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в осуществлении полового акта с 14-летней девочкой.

Известно, что знакомство фигуранта дела и несовершеннолетней девушки произошло в марте текущего года во время дискотеки на территории села Белый Яр. В вечернее время суток молодой человек отправился проводить девушку до дома. Во время своего пути новые знакомые вступили в интимную связь. При этом 18-летний подозреваемый знал о том, что его партнерше нет 16-ти лет.

Вина молодого человека доказана во время расследования уголовного дела. Теперь это дело будет рассматриваться в суде, сообщает интернет-издание Хакасия.