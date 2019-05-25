Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 25 мая 2019 06:36 | Просмотров:

В Хакасии 18-летний парень будет наказан за интимную связь с ребенком

Юноша, проживающий в Алтайском районе республики Хакасия, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в осуществлении полового акта с 14-летней девочкой.

Известно, что знакомство фигуранта дела и несовершеннолетней девушки произошло в марте текущего года во время дискотеки на территории села Белый Яр. В вечернее время суток молодой человек отправился проводить девушку до дома. Во время своего пути новые знакомые вступили в интимную связь. При этом 18-летний подозреваемый знал о том, что его партнерше нет 16-ти лет.

Вина молодого человека доказана во время расследования уголовного дела. Теперь это дело будет рассматриваться в суде, сообщает интернет-издание Хакасия.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

10.5K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
5.3K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.8K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.7K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
2.0K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.8K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.3K
24 мая 12:40

Рязанцам предлагают бесплатно проверить лёгкие и сердце
1.2K
23 мая 22:22

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки
1.2K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
902
23 мая 21:49

Пропавшую молодую рязанку нашли живой
Вверх