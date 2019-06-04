В деле серийного насильника из Тулуна появились новые эпизоды







Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в рамках расследования уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Тулуна, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), установлена его причастность к совершению еще ряда эпизодов аналогичных преступлений. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, по данным следствия, с 2001 по 2012 годы мужчина совершил серию преступлений, действуя по аналогичному сценарию: угрожая ножом, отводил потерпевших в безлюдные места в городе Тулуне, где совершал в отношении них преступления и забирал личные ценные вещи. Пострадавшими числились 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

В ходе продолжающейся работы следователей регионального СК России и регионального ГУ МВД России установлено еще 13 потерпевших от преступной деятельности обвиняемого. Так, налаженный следователями СК России психологический контакт с фигурантом дела и проведение большого объёма следственных действий позволили получить доказательства его причастности к совершению еще серии преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Всего к настоящему времени доказано совершение им преступлений в отношении 24 женщин в период времени с 1992 по январь 2019 года. От мужчины получены признательные показания, по всем эпизодам проведены проверки показаний на месте совершения преступлений.

В ходе расследования проведен ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили следователям СКР сделать вывод о серийности преступлений. В январе текущего года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас мужчина находится под стражей. Органами следствия назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установит его вменяемость.

В ближайшее время мужчине вновь будет предъявлено обвинение с учетом новых эпизодов его преступной деятельности.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств, а также на установление иных возможных эпизодов его преступной деятельности.