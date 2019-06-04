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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 06:34 | Просмотров:

В Дагестане пьяный отчим задушил подростка

Начинаются слушания по делу об убийстве несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2018 году в поселке Юбилейный Кизляросвкого района.

По версии следствия, отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 14-летнего подростка вблизи камышовой рощи. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина 14-летнего подростка вблизи камышовой рощи. Как пишет портал «Регион Online», она скончалась.

Отметим, что уголовное дело было передано в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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