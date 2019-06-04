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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 18:51 | Просмотров:

В Чувашии осудят директора завода

Чебоксарский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора завода, который обвиняется в сокрытии средств, подделке документов, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Речь идет о предприятии по производству и торговле электроаппаратурой. По данным следствия, с августа по сентябрь 2016 года злоумышленник сокрыл через притворные сделки 2 000 000 рублей из доходов завода.

Кроме того, обвиняемый удовлетворил требования некоторых кредиторов 3 очереди в ущерб кредитору 2 очереди в лице УФНС по Чувашии. Бюджету России был причинен ущерб в 3 600 000 рублей, пишет портал «Правда ПФО».

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