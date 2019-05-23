В Чите отправлены под домашний арест родители погибшей от ожогов дочери







Читинский районный суд избрал мерой пресечения для родителей умершей от ожогов полуторагодовалой девочки домашний арест на два месяца.

Инцидент произошел поздно вечером 11 мая в поселке Лесной Городок. По данным следствия, 38-летняя женщина из-за неосторожности опрокинула электрический чайник с кипящей водой на полуторагодовалую дочь. В результате девочка скончалась на месте, пишет РИА «Новости».

Выяснилось, что в момент трагедии родители были пьяными. Они опасались лишения родительских прав и долго не вызывали скорую помощь. В их отношении возбуждены уголовные дела.