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Новости мира Происшествия 25 мая 2019 08:48 | Просмотров:

В Черкесске пожилой инструктор по вождению сбил байкера

В столице Карачаево-Черкессии случилось ДТП, участниками которого стали автомобилист и байкер. Наезд на мотоциклиста был совершен на улице Доватора.

67-летнйи инструктор по вождению, управляя хэтчбеком ВАЗ-21140, стал осуществлять левый поворот. Он совершил выезд на встречку. В это время по ней двигался 30-летний житель Черкесска, управляя мотоциклом. Случилось столкновение.

В результате ДТП байкер оказался травмированным и был доставлен в больницу. По факту случившегося начата проверка, сообщает Регион Онлайн.

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