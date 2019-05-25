В Черкесске пожилой инструктор по вождению сбил байкера

В столице Карачаево-Черкессии случилось ДТП, участниками которого стали автомобилист и байкер. Наезд на мотоциклиста был совершен на улице Доватора.

67-летнйи инструктор по вождению, управляя хэтчбеком ВАЗ-21140, стал осуществлять левый поворот. Он совершил выезд на встречку. В это время по ней двигался 30-летний житель Черкесска, управляя мотоциклом. Случилось столкновение.

В результате ДТП байкер оказался травмированным и был доставлен в больницу. По факту случившегося начата проверка, сообщает Регион Онлайн.