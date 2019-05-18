В Череповце пьяная женщина угрожала взорвать газ в доме

Правоохранительные органы задержали жительницу Череповца. Она подозревается в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом пишет портал «Невские Новости» со ссылкой на пресс-центр управления МВД России по Вологодской области.

Сообщается, что в четверг, 16 мая, неизвестная женщина позвонила по номеру 112. Она заявила, что хочет поджечь бытовой газ в жилом доме на Советском проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники газовой службы, в доме был перекрыт газ.

Звонившей оказалась 59-летняя горожанка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она призналась, что совершила звонок из хулиганских побуждений. В ее отношении возбуждено уголовное дело.