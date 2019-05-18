Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 18 мая 2019 07:25 | Просмотров:

В Бурятии раскрыто убийство женщины 16-летней давности

Полицейские задержали жителя Северобайкальска, который подозревается в убийстве женщины. Преступление было совершено примерно 16 лет назад, а именно 10 августа 2002 года.

Как пишет портал «Байкал24», тогда было обнаружено тело 51-летней женщины, погибшей от множественных колото-резаных ранений. Отмечается, что на месте преступления были найдены отпечатки пальцев неизвестного человека. Они помогли установить убийцу.

Им оказался 37-летний мужчина, уже имеющий судимость за убийство. Выяснилось, что поножовщина произошла во время застолья. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
849
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
798
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
784
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх