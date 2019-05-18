В Бурятии раскрыто убийство женщины 16-летней давности

Полицейские задержали жителя Северобайкальска, который подозревается в убийстве женщины. Преступление было совершено примерно 16 лет назад, а именно 10 августа 2002 года.

Как пишет портал «Байкал24», тогда было обнаружено тело 51-летней женщины, погибшей от множественных колото-резаных ранений. Отмечается, что на месте преступления были найдены отпечатки пальцев неизвестного человека. Они помогли установить убийцу.

Им оказался 37-летний мужчина, уже имеющий судимость за убийство. Выяснилось, что поножовщина произошла во время застолья. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.