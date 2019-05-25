В Бурятии поезд снес авто: водитель иномарки погиб

24 мая, в вечернее время суток в Бурятии произошел трагический случай на железной дороге. В Заиграевском районе столкнулись железнодорожный состав и легковушка.

Согласно предварительной информации, 29-летний мужчина, управляя автомашиной иностранного производства, совершил выезд на железную дорогу на переезде станции «Челутай 3 км», нарушив при этом правила проезда регулируемого железнодорожного переезда. После этого иномарка была снесена грузовым поездом.

В результате происшествия виновник ЧП получил несовместимые с жизнью травмы и умер до прибытия медиков на место столкновения поезда и авто. По факту произошедшего начата проверка, сообщает Байкал-Медиа.

Фото: УМВД Бурятии