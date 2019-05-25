Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 25 мая 2019 08:06 | Просмотров:

В Бурятии поезд снес авто: водитель иномарки погиб

24 мая, в вечернее время суток в Бурятии произошел трагический случай на железной дороге. В Заиграевском районе столкнулись железнодорожный состав и легковушка.

Согласно предварительной информации, 29-летний мужчина, управляя автомашиной иностранного производства, совершил выезд на железную дорогу на переезде станции «Челутай 3 км», нарушив при этом правила проезда регулируемого железнодорожного переезда. После этого иномарка была снесена грузовым поездом.

В результате происшествия виновник ЧП получил несовместимые с жизнью травмы и умер до прибытия медиков на место столкновения поезда и авто. По факту произошедшего начата проверка, сообщает Байкал-Медиа.

Фото: УМВД Бурятии

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

10.7K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
4.8K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.8K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
2.0K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.8K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.4K
24 мая 12:40

Рязанцам предлагают бесплатно проверить лёгкие и сердце
1.2K
23 мая 22:22

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки
1.2K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
919
23 мая 21:49

Пропавшую молодую рязанку нашли живой
858
24 мая 14:11

В двух школах Рязанской области временно приостановили деятельность котельных
Вверх