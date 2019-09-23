В Благовещенске автоледи сбила ребенка на «зебре» и сбежала

Полиция задержала женщину 1976 года рождения в Благовещенске. Она стала виновницей аварии, в которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, на перекрестке Игнатьевского шоссе и Василенко. По версии ГИБДД, женщина, управляя автомобилем Mazda Demio, при повороте направо совершила наезд на девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Примечательно, что нарушительница поспешила скрыться с места ДТП, нежели помочь пострадавшей, пишет Амур.инфо.

Женщине грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом на срок до 15 суток.