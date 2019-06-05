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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 06:01 | Просмотров:

В Бийске две девушки заставили школьницу пить из лужи

В городе Бийск Алтайского края две местные жительницы заставили 15-летнюю знакомую выпить воды из грязной лужи. Инцидент был снят на видео и выложен в Сеть.


Сообщается, что девушки не смогли поделить молодого человека. Именно это и стало причиной для издевательств над школьницей. Таким образом две подруги решили наказать соперницу. При просмотре видеоролика можно заметить, как 15-летняя девушка пьет воду из лужи, а снимавшие видео бийчанки призывают ее попить еще.

Теперь по факту происшествия начата проверка. Личности всех трех участниц инцидента уже установлены. Вскоре будет вынесено решение относительно ЧП, сообщает РЕН ТВ.

Фото: скриншот из видео

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