В Бийске две девушки заставили школьницу пить из лужи

В городе Бийск Алтайского края две местные жительницы заставили 15-летнюю знакомую выпить воды из грязной лужи. Инцидент был снят на видео и выложен в Сеть.







Сообщается, что девушки не смогли поделить молодого человека. Именно это и стало причиной для издевательств над школьницей. Таким образом две подруги решили наказать соперницу. При просмотре видеоролика можно заметить, как 15-летняя девушка пьет воду из лужи, а снимавшие видео бийчанки призывают ее попить еще.

Теперь по факту происшествия начата проверка. Личности всех трех участниц инцидента уже установлены. Вскоре будет вынесено решение относительно ЧП, сообщает РЕН ТВ .

Фото: скриншот из видео