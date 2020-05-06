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В Башкортостане отец с дочерью в машине устроил «пьяные» гонки по городу

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В городе Стерлитамак республики Башкортостан пьяный житель устроил настоящие гонки. Мужчина с дочерью в автомобиле пытался скрыться от полицейских, не реагируя на требования сотрудников ГИБДД.

Как сообщает РЕН ТВ, нетрезвого лихача всё же удалось задержать. Мужчина остановился на одном из перекрёстков, где его и перехватили правоохранители. Выяснилось, что он лишён «прав». Ранее мужчина уже был пойман полицейскими за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя арестовали, а ребёнка передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Других членов семьи в городе у девочки не оказалось.

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