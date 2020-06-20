В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

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Задержана жительница Астрахани, которая подозревается в убийстве замурованного в бетон 12-летнего сына. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео извлечения тела из бетона.

По версии следствия, женщина в ходе ссоры ударила ребенка гантелей. От полученной травмы мальчик скончался. О том, что злоумышленница причастна к убийству, стало известно, когда тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома.

Отмечается, что женщина пыталась запутать следствие. Она сообщала, что мальчика неоднократно видели около дом. Кроме того, родные постоянно опознавали мальчика по записям с камер видеонаблюдения, пытаясь придать видимости тому, что он еще жив.

Мать задержана. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу.