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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 07:55 | Просмотров:

В Астрахани полицейских осудили за инсценировку преступления

В Астрахани осуждены двое полицейских. Стражи порядка получили наказание за инсценировку преступления и привлечение к ответственности невиновного гражданина.

Инцидент случился в 2017 году, когда правоохранители инсценировали выявление преступления, Склонив и предубедив невиновного человека признать свою вину. После этого было открыто уголовное дело, которое за отсутствием состава преступления через некоторое время прекратили.

Во время проведения расследования по факту происшествия выяснилось, что двое полицейских действовали с нарушением закона. В итоге им вынесли приговор: 2 года условно каждому из них, а также испытательный срок продолжительностью 2 года. Кроме того, осужденные не смогут занимать должности во властных структурах также 2 года, сообщает Астрахань Пост.

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