В Апатитах на фабрике погиб рабочий

Вечером в среду, 29 мая, на второй нефелиновой обогатительной фабрике в Апатитах произошла трагедия.

По предварительной информации, при проведении ремонтных работ два человека упали между ограждением барабаном и мельницей. Один из рабочих погиб, другой – доставлен в Апатитско-Кировскую ЦГБ в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексея Баринова.

В следственном комитете региона эту информации подтвердили. На месте сейчас продолжают работать сотрудники ведомства.