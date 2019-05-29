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Новости мира Происшествия 29 мая 2019 20:42 | Просмотров:

В Апатитах на фабрике погиб рабочий

Вечером в среду, 29 мая, на второй нефелиновой обогатительной фабрике в Апатитах произошла трагедия.

По предварительной информации, при проведении ремонтных работ два человека упали между ограждением барабаном и мельницей. Один из рабочих погиб, другой – доставлен в Апатитско-Кировскую ЦГБ в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексея Баринова.

В следственном комитете региона эту информации подтвердили. На месте сейчас продолжают работать сотрудники ведомства.

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