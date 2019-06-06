В Амурской области мужчина спрыгнул с поезда и угодил под него

39-летний мужчина попал под железнодорожный состав в Амурской области. В результате наезда многотонного поезда житель города Сковородино погиб.

Трагический случай произошел в Приамурье 1 июня. Около четырех часов утра по местному времени на 7436-ом километре станций «Гудачи – Талдан» Забайкальской железной дороги нашли труп мужчины. У гражданина были признаки травмирования поездом.

После трагедии организовано расследование. Сотрудники СКР уже установили, что погибший выпрыгнул из поезда в тот момент, когда состав был в движении. По всей видимости, мужчина проехал свою станцию. Каким образом погибший попал под колеса состава, пока неясно, сообщает КП .