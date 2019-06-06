Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 6 июня 2019 08:19 | Просмотров:

В Амурской области мужчина спрыгнул с поезда и угодил под него

39-летний мужчина попал под железнодорожный состав в Амурской области. В результате наезда многотонного поезда житель города Сковородино погиб.

Трагический случай произошел в Приамурье 1 июня. Около четырех часов утра по местному времени на 7436-ом километре станций «Гудачи – Талдан» Забайкальской железной дороги нашли труп мужчины. У гражданина были признаки травмирования поездом.

После трагедии организовано расследование. Сотрудники СКР уже установили, что погибший выпрыгнул из поезда в тот момент, когда состав был в движении. По всей видимости, мужчина проехал свою станцию. Каким образом погибший попал под колеса состава, пока неясно, сообщает КП.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.2K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.0K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.0K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.6K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
3.4K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.1K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.8K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.4K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.4K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
Вверх