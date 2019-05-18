Утренняя авария в Томской области унесла одну жизнь

В субботу, 18 мая, рано утром на 15-м километре трассы «село Александровское – 35-й километр автодороги БНП Медведево – НРМ Оленье» произошло смертельное ДТП. Об этом пишет РИА «Томск».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota», двигаясь в сторону села Александровское, не справился с управлением. В результате иномарка съехала в кювет и совершила наезд на дерево. От полученных травм автолюбитель скончался на месте.

Отметим, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются детали случившегося.