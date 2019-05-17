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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 21:49 | Просмотров:

Утопленник найден во время рейда по браконьерам в Балашове

В Балашове проводили рейд по поимке браконьеров и случайно нашли утонувшего мужчину. Утопленник был обнаружен в реке Хопер.

Тело погибшего мужчины было найдено в русле реки. Примерно в 200 метрах от очистных сооружений. Сотрудники МЧС вызволили утопленника на берег.

Во время осмотра трупа насильственные признаки смерти мужчины не найдены. Возможно, погибший провел в воде несколько дней. По факту ЧП начато расследование. Устанавливается личность погибшего, сообщает КП Саратов.

Фото: СУ СКР Саратовской области

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