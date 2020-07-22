Участница «Дома-2» пожаловалась на насилие на проекте

Жительница Челябинска Ирина Наумова, прошедшая отбор и ставшая участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте. Об этом пишет портал «Znak.com».

Сообщается, что 23-летней девушке с трудом удалось сбежать с территории шоу. Она рассказала, что ее силой удерживали на проекте, а при попытке покинуть место съемок — избили.

Девушка утверждает, что она обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело, но в полиции ей ответили отказом.

«Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать», – рассказала жительница Челябинска.

Наумова призналась, что однажды ее заперли на ночь с другим участником шоу. Она выбила окно и смогла сбежать с проекта, после чего вызвала такси. На улице ее остановили восемь сотрудников «Дома-2», которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что обратился в прокуратуру с целью добиться возбуждения дела.