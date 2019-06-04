Как ни странно прозвучит, но школьные конфликты – это норма. С ними, как с...
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
В Рязани начались съёмки реалити-шоу «Специальное задание» с участием журналистов
Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе
Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Главные фото уходящей недели
Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолётом Почты России ТУ-204С-100 «Екатерина II». В...
В период дачно-отпускного сезона ООО «РГМЭК» объявляет о продлении акции для граждан-потребителей электрической энергии....
В Пушкинский день России и в День русского языка, 6 июня, по Рязани вновь...
В РГУ имени С.А. Есенина определили победителей конкурса «Серебряная строка»
В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
Рязанский цирк приглашает на уникальное пингви-шоу «Ласта-Рика»
Момент наезда на пешехода в Рязани попал на видео
В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани состоялась презентация проекта по организации дистанционного предоставления соцуслуг в режиме онлайн семьям с детьми. Руководители минтруда области, научно-образовательного центра практической...
Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолётом Почты России ТУ-204С-100 «Екатерина II». В полёте им был оказан полный комплекс транспортных услуг...
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с представителями регионального правительства находится в Санкт-Петербурге, где начал работу Международный экономический форум. У себя на...
В Калмыкии после убийства женщины задержаны участковые уполномоченные УМВД России по городу Элиста. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По версии...
В период дачно-отпускного сезона ООО «РГМЭК» объявляет о продлении акции для граждан-потребителей электрической энергии. Рязанцам предлагают воспользоваться предложением и до 30 июня...
На перекрёстке улиц Московской и Чижевского в Калуге совершено нападение на журналистку ГТРК «Калуга». Об этом сообщается на сайте телекомпании. Инцидент случился...
Банк ВТБ в очередной раз признан лучшим банком по торговому и экспортному финансированию в Восточной Европе по итогам 2018 года по версии...
В среду, 5 июня, в 15.40 на первом километре автодороги Шилово – Погори произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом...
Актёр Александр Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован в Москве, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал MASH. По данным журналистов, утром в...
Рязанские семьи смогут получать консультации по социальным вопросам
Самолёты Почты России доставили в Москву двух больших панд, переданных России Китаем
Рязанский губернатор опубликовал селфи с экономического форума в Петербурге
Рязанцам предлагают встретить лето без долгов
В Путятинском районе УАЗ протаранил «Рено»
Жительница Рязани торговала спиртным прямо у себя в квартире
В Роскачестве рассказали, как сделать безопасный пароль и узнать, что ваш уже давно пора менять
В Театре на Соборной юных рязанцев поздравили с Днём защиты детей
Рязанцы расчистили берег и дно Борковского карьера
В пятницу в Рязани будут отключать электричество