Убийца девушки накануне свадьбы не признал вину

Задержанный по подозрению в жестокой расправе над невестой 26-летний Александр Воронин не признает своей вины. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Несмотря на все собранные правоохранителями доказательства, мужчина заявляет, что не убивал девушку.

Убийство произошло в квартире в Колпачном переулке в центре Москвы. Правоохранители обнаружили тело 26-летней Марины Панкратовой. Тело лежало на залитой кровью кровати, на нем зафиксированы ножевые раны на голове, переломы лицевого скелета, гематомы на руках и ногах.

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Тело лежало в квартире два дня. Камера наблюдения сняла, как пара накануне возвращалась домой. Мужчина вел себя очень агрессивно. Он кричал на девушку, а потом ударил ее рукой по голове. В квартире он забил до смерти свою возлюбленную.

Убийство произошло за две недели до свадьбы пары.