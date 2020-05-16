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Трупы ребенка и матери нашли под окнами дома в Петербурге

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тел женщины и малолетнего ребенка около многоэтажного дома по улице Верности в Петербурге. Об этом пишет Интерфакс.

Сообщается, что речь идет о 38-летней женщине и 4-летней девочке. Повреждения на телах погибших свидетельствуют о падении с большой высоты. Специалисты осматривают место происшествия, назначаются экспертизы.

Как пишет РЕН ТВ, погибшие – мать и дочь. При этом женщина обнимала девочку. О ней известно, что она была в разводе и состояла на учете.

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