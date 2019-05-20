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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 21:42 | Просмотров:

Труп мужчины около 2 месяцев пролежал в общежитии Липецка

Жительница Липецка, проживающая в общежитии на Станционной улице, разместила в социальной сети сообщение о том, что 14 марта в здании скончался ее сосед, который жил в комнате напротив.

Затем женщина сообщила в посте, что тело умершего пролежало в доме до 7 мая. При этом она отметила, что в коридоре стоит невыносимый трупный запах. Липчанка попросила о помощи.

Данный пост появился на странице депутата липецкого облсовета Андрея Трофименкова. Функционер написал, что уже был отправлен запрос в администрацию Липецка и областной Роспотребнадзор, сообщает КП Липецк.

Фото из открытых источников

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