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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 14:49 | Просмотров:

Труп мужчины найден на горе в Крыму

23 мая двое жителей Феодосии нашли труп мужчины. Тело было обнаружено прохожими на Лысой горе.

Согласно сообщениям свидетелей инцидента, они гуляли с собаками, заметили труп неизвестного на земле, рядом с деревом. На вид мужчине было примерно 35 лет. Поза мертвого человека была полусидячей. Также вокруг шеи погибшего был обвязан шнурок, он же был завязан на стволе дерева. Неподалеку от мертвого мужчины найдена бутылка с водой.

Жители Крыма рассказали о страшной находке правоохранителям. Официальных комментариев по поводу смерти мужчины пока не имеется, сообщает Форпост Севастополь.

Фото: Форпост Севастополь

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